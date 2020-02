Look di Sanremo della prima serata, top e flop

A distanza di una settimana dai Grammy Awards, ecco il Top & Flop (non richiesto) dei look sfoggiati dalle star durante la prima puntata del Festival di Sanremo.

Category is: Festival di Sanremo 2020 1^ puntata Eleganza Extravaganza!

I’ve made my decision. Bring back my girls.

Diletta Leotta in giallo, you’re safe

Diletta Leonna in nero, you’re safe

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ME Gusta Channel (@megustachannel) in data: 4 Feb 2020 alle ore 3:35 PST

Rula Jebreal in bianco, you’re safe

Visualizza questo post su Instagram Bellissima😍 #rulajebreal #sanremo #gossip @rulajebreal @sanremorai Un post condiviso da Gossipposo (@gossipposo) in data: 4 Feb 2020 alle ore 3:02 PST

Rula Jebreal in oro, you’re safe

Emma Marrone, you’re safe

Elodie, you’re safe

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @sanremista in data: 4 Feb 2020 alle ore 3:51 PST

Diletta Leotta in bianco e nero, I’m sorry my dear, but you up for elimination

Romina Carrisi, I’m sorry my dear, but you up for elimination

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LondonONEradio (@londononeradio) in data: 4 Feb 2020 alle ore 1:44 PST

Achille Lauro, condragulation: you are the winner of this challenge

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica (@jess_gianelli) in data: 4 Feb 2020 alle ore 3:55 PST