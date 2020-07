Loredana Bertè ricorda Ennio Morricone, commette una brutta gaffe e poi cancella tutto

Ieri è scomparso Ennio Morricone, moltissimi artisti hanno reso omaggio al noto compositore con dei post sui loro profili social. Tra questi c’era anche Loredana Bertè, che su Facebook ha fatto una brutta gaffe. La cantante di Sei Bellissima ha voluto ricordare il maestro per la “sua musica de Il Padrino“.

“Voglio ricordare il grandissimo Maestro Ennio Morricone con il “suo” The Godfathe. RIP, Ennio Morricone, Il Padrino”.

Intanto nell’account (verificato) di Loredana Bertè pic.twitter.com/jMpRwxQVHR — Gabriele Niola (@gniola) July 6, 2020

Loredana ha condiviso il video della colonna sonora de Il Padrino, che però non è stata firmata da Ennio Morricone, ma da Nino Rota, anche lui italiano e anche lui scomparso, ma da qualche decennio. Sotto al post della Bertè i suoi fan hanno cercato di avvisarla: “Non è lui che ha fatto le musiche di The Godfather”, “la musica è di Nino Rota”, “Togli tutto hai sbagliato, non sono musiche di Ennio”.

La cantante dopo qualche minuto ha cancellato il post incriminato, ma ormai gli screen stavano già girando su Instagram e Twitter.