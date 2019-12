Loredana Bertè parla del suo incontro con Madonna: “Mi ha rubato una cosa a cui tenevo”

Due anni fa Loredana Bertè aveva dichiarato a Domenica Live di essere stata copiata da Madonna e Lady Gaga.

Ieri durante la sua intervista a Verissimo la cantante italiana è tornata a parlare della regina del pop ed ha raccontato un aneddoto curioso sul loro primo incontro. Sembra infatti che la madre di tutte le puttanpop abbia “rubato” un giubbotto Moschino a Loredana.

Madonna tira fuori sto giacchetto!



“Madonna mi ha copiata. Io l’ho conosciuta bene in America. Se volete saperlo mi ha anche rubato il giubbotto di Moschino. Ero a Los Angeles a scattare delle foto per il disco e per i giornali. Sono arrivata e c’era Madonna per salutare il fotografo e aveva una sfilza di stilisti. Aveva abiti, giubbotti, qualsiasi cosa. Io arrivo con il mio giubbotto fantastico di Moschino, che mi ero comprata. Lei mi guarda e mi dice ‘bello questo!’. Io le ho risposto ‘e certo che è bello è mio’. Lei mi risponde ‘dammelo’. Io ho risposto di no e lei insisteva ‘voglio il tuo giubbotto’.

Allora arriva il fotografo e alla fine gliel’ho dovuto dare. Lei ha fatto tutta la campagna pubblicitaria con quel giubbino marrone. Quando sono arrivata in Italia da Moschino gli ho detto ‘il mio giubbotto è finito da Madonna. Guarda il manifesto che ha fatto’. Lui è stato carino e mi ha detto ‘amore te ne faccio uno personale solo per te'”.