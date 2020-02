Loredana Bertè distrugge Martina Beltrami ad Amici: “Hai stonato, ti lamenti sempre” (VIDEO)

Loredana Bertè durante la prima puntata del serale di Amici 19 ha letteralmente distrutto Martina Beltrami, che è finita al ballottaggio insieme al biondo Francesco Bertoli perdendo la sfida.

Chiamata a duettare sulle note di Tutto Tua Madre insieme a J-Ax, Martina Beltrami non ha portato a casa una bella performance, né visivamente e neanche a livello canoro.

Come le è stato fatto notare da Gabry Ponte e da Vanessa Incontrada, infatti, Martina Beltrami è sembrata triste e chiusa in sé stessa, nonostante cantasse un brano gioioso dedicato ad un figlio appena nato.

Più dura però è stata Loredana Bertè:

“Martina ha stonato e le stonature non si possono mascherare. E poi dovresti – invece che lamentarti come fai sempre in sala prove – provare a rimboccarti le maniche. A rappare non c’hai nemmeno provato.