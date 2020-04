Loredana Errore è tornata: ascolta il suo nuovo singolo ‘100 Vite’

Esattamente un mese fa ho fatto i complimenti a quella che secondo me è la voce più bella che sia mai venuta fuori da Amici e oggi è uscito il suo nuovo singolo. Loredana Errore ha appena rilasciato ‘100 Vite‘, il brano che segna il suo comeback a 4 anni di distanza dall’album ‘Luce Infinita‘.

La canzone mi ha conquistato al primo ascolto, il testo è davvero bellissimo, qualcosa però sembra essere cambiato nella voce di Loredana, il suo graffio pare si sia addolcito (ma forse è solo una mia impressione). In ogni caso mi auguro che Maria dia la giusta visibilità che questa ragazza merita e che almeno la inviti a cantare ad Amici Speciali.

“Questo brano parla di quante vite non bastino perché si ritorni ad amare, del bisogno di dirsi le cose abbandonando orgoglio, rabbia e mancate occasioni. In queste 100 vite ho rivisto la mia che mi ha accompagnato per tutti questi 35 anni, in infinite volte che mi ha fatto rinascere svelandomi segreti profondi che solo avendoli vissuti posso provare.

Non abbiamo paura di dirci di quanto abbiamo sbagliato e che senza volerlo abbiamo ferito amaramente, siamo coraggiosi nel riconoscerci veri e fragili dove l’imperfezione ci ha dato l’equilibrio con la pace e l’amore. Il 45 giri sarà di colore azzurro che rappresenta la rinascita. Lo riceverete autografato da me direttamente a casa pochi giorni dopo la data di pubblicazione del 30 Aprile”.