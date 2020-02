A Loredana Lecciso è stato impedito l’accesso al Teatro Ariston? Il retroscena e la sua risposta

Come mai Loredana Lecciso non era presente al Teatro Ariston durante l’esibizione di Albano e Romina Power? Quando il suo volto non è stato notato in platea in molti hanno ipotizzato l’esistenza di un veto nei suoi confronti. Per questo motivo Alessio Poeta, che ha avuto il piacere di intervistarla per il settimanale Chi, glielo ha chiesto senza troppi giri di parole: “Si dice che le sia stato impedito di assistere in platea all’esibizione di Albano e Romina..“.

“Dicerie! – ha risposto Loredana Lecciso – Negli anni non ho mai assistito a nessuna delle sue performance al Teatro Ariston. Su Instagram Stories ho ri-condiviso la caduta di Albano per stare al gioco di chi scherza su questa rivalità mediatica che da parte mia nemmeno esiste. L’ironia e le battute anche a mio discapito son sempre ben accette, l’importante è che non si oltrepassi il limite. Con Albano e Romina è sempre un piacevole tutto nel passato, ogni volta che mi capita di vederli è un po come se si accendesse una lampadina sulla mia infanzia”.

Ed in merito ad un possibile duetto fra lei ed Albano (come vorrebbe far succedere Barbara d’Urso), la Lecciso ha risposto:

“No, sarebbe irrispettoso nei confronti di un pubblico che ha iniziato a seguirlo quando ero ancora una bambina e poi io sono da sempre una solista”.

E chi dimentica la sua carriera solista…