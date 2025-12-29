Loredana Lecciso, scoppia in diretta: l’imboscata in Rai la fa infuriare | Trasmissione bloccata dopo la sua reazione

Un siparietto in diretta a La Vita in Diretta riaccende vecchie tensioni: si parla di Romina Power e l’imbarazzo esplode davanti a tutti.

Ci sono situazioni che, anche con un sorriso, rivelano quanto certi equilibri restino fragili. È successo su Rai 1, durante l’ultima puntata di La Vita in Diretta, quando un semplice cambio di argomento ha trasformato un momento televisivo in un piccolo caso. In studio era presente Loredana Lecciso e la reazione della compagna di Al Bano Carrisi è arrivata immediata appena è stato pronunciato un nome che, inevitabilmente, richiama storie familiari e vecchie tensioni: Romina Power.

La puntata del 16 dicembre 2025 si era aperta con un tema tutt’altro che leggero. Alberto Matano aveva infatti dedicato spazio alle tensioni familiari che coinvolgono Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina, attraverso un servizio che ha riportato l’attenzione su un rapporto complesso e spesso finito sotto i riflettori. Subito dopo, il conduttore ha deciso di cambiare registro e alleggerire il clima: “Adesso cambiamo argomento e parliamo invece di Romina Power”. Ed è lì che la scena ha preso una piega inattesa.

Alla sola menzione di Romina, Loredana Lecciso è apparsa sorpresa. Con un sorriso e un tono ironico si è alzata dalla sedia e ha chiesto: “Me ne vado?”. Una frase spontanea che ha fatto partire una risata generale, coinvolgendo pubblico e conduttore. Matano, divertito, l’ha fermata subito: “No, rimani! No, no, no rimani, dove vai?! È tutto ok”. A quel punto Lecciso ha chiuso il siparietto con una battuta leggera: “Ho scelto proprio la puntata giusta”.

Da quel momento, la conversazione è scivolata verso un argomento inevitabilmente delicato: il libro autobiografico di Romina Power e alcuni passaggi legati al suo rapporto con Al Bano e alla famiglia Carrisi. Matano ha raccontato alcuni contenuti del volume, soffermandosi su un episodio specifico: Romina avrebbe riferito che Al Bano le avrebbe detto “potresti farti qualche ritocchino”. Il conduttore ha inoltre ricordato che nel libro si parla della suocera Jolanda e della casa di Cellino San Marco, descritta come un luogo di amore familiare ma anche, a tratti, di critica. Matano ha spiegato che Romina avrebbe inserito qualche osservazione pungente, “qualche battutina”, togliendosi “qualche sassolino”, e ha aggiunto che l’artista parla della casa dove avrebbe vissuto per 30 anni e dove poi non sarebbe più stata.

La risposta di Loredana e la questione della “famiglia allargata”

A quel punto, la diretta interessata è intervenuta per chiarire la sua posizione e smorzare sul nascere possibili polemiche. Rivolgendosi a Matano ha detto con ironia: “Alberto, ti volevo regalare il libro di Romina per Natale, ma se lo stai già leggendo…”. Poi ha provato a ridimensionare l’episodio del “ritocchino”: secondo Lecciso, Al Bano avrebbe probabilmente scherzato e si sarebbe trattato di una battuta di spirito, aggiungendo che Romina “non ne ha bisogno” e ribadendo che ognuno è libero di fare ciò che vuole con il proprio corpo.

Quanto alla questione di Cellino, Lecciso ha affermato che Romina sarebbe tornata anche dopo la scomparsa di Jolanda, ipotizzando che possa non ricordarlo. E ha sottolineato un punto centrale del suo intervento: la volontà, da parte di Al Bano, di costruire una famiglia allargata. “Da parte mia nessun veto”, ha dichiarato, cercando di mostrare un atteggiamento aperto e conciliatorio.

La rivelazione su Cristèl e l’imbarazzo sull’invito

In studio era presente anche Roberto Alessi, che ha colto l’occasione per lanciare una notizia di famiglia: avrebbe sentito Al Bano al telefono e gli avrebbe riferito che Cristèl Carrisi il 25 dicembre compie 40 anni e avrebbe organizzato una grande festa, mantenendo riservati luogo e dettagli perché si tratterebbe di una sorpresa. Tra gli invitati, secondo Alessi, ci sarebbero tutti i familiari, “anche Loredana Lecciso”.

Alla rivelazione, Lecciso è apparsa per un attimo in difficoltà e ha risposto senza giri di parole: “No, io non sono stata invitata, ma le faccio tanti auguri di cuore”. Poi ha aggiunto che, se Al Bano sostiene il contrario, allora “arriverà in futuro questo invito”. Infine ha chiuso con una riflessione più ampia: “Siamo tutti di passaggio, noi andremo via e i figli rimarranno. A me piace solo che i nostri figli vivano in armonia la loro vita e il resto non conta”.

Resta il fatto che, anche se tra i figli di Al Bano sembra esserci un clima complessivamente sereno, questo non significa che a Cellino San Marco regni sempre un’armonia perfetta. Lo dimostra un episodio citato spesso negli ultimi mesi: l’attacco social di Yari rivolto lo scorso agosto alla compagna del padre, un post rimasto su Instagram solo pochi minuti ma sufficiente a riaccendere le polemiche. In mezzo a frecciate e momenti imbarazzanti, Loredana Lecciso continua comunque a mostrarsi misurata, scegliendo in pubblico la via della diplomazia anche quando il clima sembra tutt’altro che leggero.