Lorella Boccia aggredita con un coltello e derubata – la testimonianza

Lorella Boccia di Amici è stata aggredita con un coltello e derubata mentre si trovava insieme al marito, Niccolò Presta, che non ha potuto far altro se non lasciarsi portare via tutti gli effetti personali.

Nel raccontare l’accaduto, Lorella non ha specificato né il luogo dell’aggressione e neanche cosa effettivamente le hanno derubato, limitandosi a pubblicare un lungo sfogo contro gli aggressori perché “sicuramente l’hanno riconosciuta”.

“Ho riflettuto molto. Non sapevo se fare o non fare questo post. Poi mi sono detta ‘vaffan***”. Voglio urlarlo, voglio urlarvelo in faccia. Avete minacciato mio marito e me con un coltello, vigliacchi. Ci avete derubati e come se non bastasse ci avete deriso e aggredito. Non saprò mai chi siete ma visto che ci avete riconosciuto sicuramente leggerete questo post quindi vaffan***. Siete uomini di mer*a e tali rimarrete. Siamo solo più forti adesso”.

Sono stati molteplici i commenti di solidarietà ricevuti da Lorella, soprattutto dai suoi colleghi ballerini di Amici.