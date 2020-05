Lorella Cuccarini e Alberto Matano fanno gli auguri a Barbara d’Urso, che risponde in diretta (VIDEO)

Durante l’ultima puntata de La Vita in Diretta Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno fatto gli auguri a Barbara d’Urso, che oggi compie gli anni.

La Santa protettrice di Cologno Monzese è stata informata del gesto carino ed ha subito risposto.

“Stanno scrivendo che Lorella Cuccarini e Alberto Matano mi hanno fatto gli auguri per il compleanno in diretta. Con Lorella già ci eravamo scambiate grandi cuori, lei è stata carinissima mi ha scritto in privato, quindi ci siamo già amate a distanza e l’ho anche ringraziata. Ma ora voglio ringraziare Alberto Matano davvero tanto, perché lo stimo tantissimo, così come stimo anche Lorella”.