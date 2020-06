Lorella Cuccarini un mese fa: “Grazie Alberto Matano, questo periodo ha rafforzato il nostro rapporto”

Solo qualche ora fa Lorella Cuccarini ha scatenato un vero e proprio terremoto in Rai accusando Alberto Matano di essere un maschilista dall’ego smisurato.

Una lettera divulgata poche ore prima della diretta de La Vita in Diretta, in cui Lorella Cuccarini e Alberto Matano sono apparsi freddi e distaccati, con quest’ultimo che ha pure abbandonato lo studio poco prima dello scattare della pubblicità. In sua difesa sono arrivate anche tutte le giornaliste de La Vita in Diretta, che si sono discostate dalle parole di Lorella Cuccarini.

La soap però non è finita qui, perché solo ora è tornato online un vecchio commento della conduttrice, pubblicato ad inizio maggio, in cui ringrazia pubblicamente il suo collega per il supporto ricevuto in merito alla crisi del Covid-19.

“Grazie Alberto Matano, questo periodo ha rafforzato ulteriormente il nostro rapporto”

Ora improvvisamente il cambio di rotta.

Quando avrà cambiato idea? E soprattutto perché?