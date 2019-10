Lorella Cuccarini canta una canzone di Heather Parisi e fa una rivelazione (VIDEO)

Tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi non scorre buon sangue, ma questo non ha fermato la bionda più amata dagli italiani dai sovranisti, che ieri a La Vita in Diretta ha cantato un pezzo della sua nemica amatissima.

Lorella Cuccarini ha intonato il ritornello dell’iconica Crilù. Alberto Matano ha subito fatto notare alla collega che la canzone è della Parisi: “Scusami Lorella, ma io ricordo bene. Questo brano è di Heather Parisi”.

La conduttrice ha risposto tra lo stizzito e il divertito: “Sì ho capito, ma siccome è anche di mio marito rimane in famiglia. Quindi non ho capito per quale motivo io non la possa cantare. Ma guarda che sei strano“.

Crilù infatti è stata scritta anche da Silvio Testi ed è diventata la sigla di Fantastico 5.

Tweet inviperito di Heather tra 3, 2, 1…



Di chi era la sigla cantata da Heater Parisi?

Del marito di @LCuccarini… 😁🎤 #LaVitaInDiretta pic.twitter.com/F3PQEYKKz8 — La Vita In Diretta (@vitaindiretta) October 10, 2019

Heather Parisi (e marito di Lorella Cuccarini): Crilù – il tsto

La noia schiaccia

muoviti Crilù

sei sotto chioccia

muoviti muoviti

La noia schiaccia

muoviti Crilù

sei sotto chioccia

muoviti

Mordi mordi mele verdi

dice mamma e crescerai

La scala della vita piano piano salirai

Gira gira sotto sotto ti trovi sempre qua

tra i piatti e il rubinetto con la musica che va

Goccia a goccia fatti avanti e un giorno o l’altro te ne andrai

per ora fa la doccia, tanto poi non si sa mai

Muoviti Crilù che il tuo tempo vola via

diventa star nel tuo video video video

Oh Crilù

Risciacqua l’acqua asciuga i sogni tuoi

Oh Crilù

Il mondo è tuo se lo vuoi

Oh Crilù

E corri corri, non fermarti più

Vai Crilù

Oh Crilù

Risciacqua l’acqua asciuga i sogni tuoi

Oh Crilù

Il mondo è tuo se lo vuoi

Oh Crilù

E corri corri, non fermarti più

Vai Crilù

La noia schiaccia

muoviti Crilù

sei sotto chioccia

muoviti