Lorella Cuccarini (al posto di Francesca Fialdini) per contrattaccare Barbara d’Urso ed il suo Pomeriggio Cinque

Da oltre un decennio Barbara d’Urso è la regina incontrastata del pomeriggio di Mediaset e con il suo Pomeriggio Cinque colleziona un successo dietro l’altro. Era il 2008, infatti, quando debuttò con il programma.

Dall’altra parte, su Rai Uno, c’era la ben consolidata La Vita In Diretta che in questi 11 anni ha cambiato vari conduttori: c’è stato Lamberto Sposini in solitaria (poi accompagnato da Mara Venier), Marco Liorni che ha condotto prima con la Venier, poi con Cristina Parodi ed infine con Francesca Fialdini e c’è stato anche Tiberio Timperi, senza dimenticarsi dell’accoppiata mal riuscita formata da Paola Perego e Franco Di Mara, che hanno resistito solo una stagione.

Da settembre però le cose cambieranno e per cercare ci contrastare il fenomeno d’Urso, Rai Uno – come anticipato da Blogo e Davide Maggio – farà scendere in campo il giornalista Alberto Matano e la showgirl Lorella Cuccarini che – posizioni politiche ed omofobe a parte – nel suo lavoro è molto brava.

Avremo così da una parte la d’Urso che si definisce “rainbow da sempre”, mentre dall’altra la Cuccarini che ha collezionato non pochi fischi al Muccassassina dopo essersi battuta contro le adozioni da parte delle coppie omosessuali.

Purtroppo sono passati molti anni eppure la Cuccarini non sembrerebbe aver cambiato idea sulle famiglie arcobaleno. Un vero peccato, perché dall’omofobia – al contrario dell’omosessualità – si può guarire, basta solo informarsi.

Sono favorevole alle unioni civili ma i figli non sono un diritto. E non si comprano. Punto. Chi non è d’accordo rispetti le opinioni altrui — Lorella Cuccarini (@LCuccarini) June 20, 2015