Lorella Cuccarini parla di un suo programma chiuso e poi lancia una stoccata a Heather Parisi

Ieri durante la conferenza stampa de La Vita In Diretta Lorella Cuccarini si è tolta qualche sassolino dalle scarpe. La bionda più amata dai sovranisti (e dalle Sentinelle in piedi) ha attaccato i giornalisti che in questi mesi si sono indignati per il suo ritorno in Rai. La conduttrice ha dichiarato di non aver visto la stessa indignazione quando le hanno chiuso un programma che batteva sempre la concorrenza, Domenica In.

“Vorrei andare un po’ avanti, ho riflettuto in questi giorni. Qualche anno fa un programma andava in onda la domenica pomeriggio, Domenica In – così è la vita – battendo sempre la concorrenza. Alla fine è stato cancellato. Io ero la conduttrice. In quel momento non mi pare di aver sentito l’indignazione. O qualcuno che chiedesse perché il programma fosse stato chiuso. Serenamente sono tornata a lavorare, facendo teatro per 3-4 anni. Io avrei continuato a fare teatro se non avessi incontrato la De Santis che mi ha chiamato nella sua squadra. In questo momento c’è stata indignazione per il fatto di essere rientrata in Rai, come fossi l’ultima starlettina raccomandata. Chiedo a voi giornalisti un po’ più di onestà intellettuale e di fare un passo in avanti”.

Quando un giornalista di Blogo le ha chiesto delle frecciatine via Twitter di Heather Parisi, la Cuccarini ha risposto con una shade in pieno stile Mariah Carey/Valeria Marini: “Ma non so di chi tu stia parlando…”



Mettere in dubbio la carriera e la professionalità di Lorella Cuccarini è follia, stiamo parlando di una donna che da più di 30 anni regge in maniera impeccabile palchi e programmi prestigiosi. Detto questo però, siamo liberi di dire che le sue dichiarazioni sul sovranismo, sulle adozioni gay e la gestazione per altri (qui per leggerle) non ci piacciono affatto?

In ogni caso faccio il mio personale in bocca al lupo alla Cuccarini… BACIONI Lorella e ricorda: ‘Ocio gay super okay!’