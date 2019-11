Lorella Cuccarini vs Heather Parisi: parla Pippo Baudo e dice la sua

La competizione tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi nasce da lontano, dagli anni 80, quando lavoravano a fianco di Pippo Baudo. Tutto sembrava essere svanito con il programma che hanno condotto insieme nel 2016, ‘NemicAmatissima‘, invece da quel momento le cose sono peggiorate. Tweet al vetriolo, frecciatine nelle interviste, shade in tv, tra le due ormai è in corso una lunga catfight a distanza.

Ieri a La Repubblica delle Donne Piero Chiambretti ha chiesto un parere a Pippo Baudo su questa faida tra le due ballerine.

“Cosa penso delle liti tra Heather e Lorella? Non capisco perché litigano, non lo comprendo. Sono due mie creature. Voglio bene ad entrambe alla stessa maniera. Mi auguro che facciano pace, che si capiscano, che si comprendano. Perché sono mamme entrambe e tra poco diventeranno anche nonne quanto prima. Quindi che la smettano e che torni il sereno tra loro due”.

Io sono convinto che dietro a questa antipatia ci sia qualcosa che non sappiamo. Mi sembra strano che tutto sia nato da divergenze dietro le quinte di NemicAmatissima e da opinioni diverse sulle famiglie gay e la politica.



“La mia fortuna Pippo Baudo? No, la mia fortuna sono stati il mio talento e la gavetta che ho fatto. Secondo me, senza la gavetta e il sacrificio non vai da nessuna parte”.

“I tweet con Heather? Non è successo niente. Facciamo finta di niente, è passato, mi piace il confronto e non l’insulto. Non mi piace avere una casacca, non l’ho avuta in 34 anni di lavoro e quindi non vorrei venissero strumentalizzate le cose che dico.

Mi sono ripromessa di non rispondere più alle sue provocazioni. Ha detto ‘per avere la conduzione di un programma sulla Rai non bastano delle dichiarazioni sovraniste. Però di questi tempi aiutano, molto’.

Se fosse vero vorrei capire come faccio a lavorare da 34 anni. Chissà quali endorsement avrò avuto in passato. Faccio troppa fatica a spiegarmi il livore di Heather Parisi”.