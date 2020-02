Lorenzo Crespi si scaglia contro Montovoli: “Sei andato a letto con una sessantenne di Mediaset, raccomandato”

Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, Alfonso Signorini è tornato a parlare del periodo che Andrea Montovoli ha passato in carcere. Il conduttore ha anche fatto una sorpresa al concorrente e gli ha fatto incontrare sua madre. Proprio mentre su Canale 5 andavano in onda queste immagini, Lorenzo Crespi su Twitter si scagliava contro il collega.

“L’attore Montovoli..3 reality e due comparsate, saranno vere le voci che girano a Milano di notte, dopo l’isola sei andato a letto con una sessantenne di Mediaset..che ti protegge ti ha raccomandato e voluto al #GFVIP ,ti senti intoccabile, ma la tua carriera di attore e’ già finita. A chi vuoi impressionare Montovoli. Avevo 15 anni quando mi hanno catturato in 7 è trasferito in carcere come baby killer della mafia..ero innocente e non sapevo quando sarei uscito..tremendo. Prova a fare i film se ci riesci figh*tta. 6 mesi di carcere e ridi in faccia a una donna di 56 anni che piange. Questo hai imparato Montovoli ?..se eri da noi sai quante ne avresti prese?..no non lo sai..le carceri siciliane negli anni 80 erano un’altra cosa. Comportati bene”.

Lo buttassero in casa, che questo GF Vip ha bisogno di una bella scossa e di qualche imprevisto.

L’attore montovoli..3 reality e due comparsate,saranno vere le voci che girano a Milano di notte,dopo l’isola sei andato a letto con una sessantenne di Mediaset..che ti protegge ti ha raccomandato e voluto al #GFVIP ,ti senti intoccabile,ma la tua carriera di attore e’ già finita — lorenzo crespi (@lorenzocrespi2) February 21, 2020

6 mesi di carcere e ridi in faccia a una donna di 56 anni che piange..questo hai imparato #Montovoli ?..se eri da noi sai quante ne avresti prese?..no non lo sai..le carceri siciliane negli anni 80 erano un’altra cosa…comportati bene #GFVIP — lorenzo crespi (@lorenzocrespi2) February 21, 2020