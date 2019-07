Lorenzo Riccardi, Claudia Dionigi e Teresa Langella hanno pubblicato i loro singoli estivi ed il trash è a palate (VIDEO)

Sarà il caldo, sarà la noia, sarà la voglia di divertirsi (?) o più probabilmente di guadagnare qualcosa (non lo so e non lo voglio sapere), ma proprio qualche ora fa sono venuto a conoscenza che due ex tronisti di Uomini e Donne hanno pubblicato in questi giorni i loro video musicali: Teresa Langella e Lorenzo Riccardi.

E se di Teresa Langella nessuno è rimasto stupido (è da anni una cantante neomelodica molto attiva nel napoletano), la vera novità è Lorenzo Riccardi che con la fidanzata Claudia Dionigi ed un computer ha “”cantato”” Mama Song.

Sempre trash (seppur più credibile e professionale) il ritorno in musica della Langella, che ha lanciato il suo singolo estivo Ibiza e Formentera in collaborazione con La Nuova Escuela.

Se avete un po’ di minuti liberi, premete play.

Ho una sola parola per descrivere il nuovo singolo di Teresa Langella e la canzone di Lorenzo e Claudia: #uominiedonne pic.twitter.com/LtILPxgiI4 — ℋ𝑒𝓁𝑒𝓃 🐍🍷 (@_portamivia_) July 17, 2019