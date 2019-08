Lorenzo Riccardi dice la sua su Raffaella Mennoia – Mario Serpa risponde (VIDEO)

Dopo Karina Cascella è entrato tra i personaggi della soap ‘Uomini e Donne: la rivolta dei rosiconi contro miss redazione’ anche un altro personaggio, il sosia di Matteo Salvini.

Lorenzo Riccardi ha fatto una serie di storie in cui difende a spada tratta Raffaellona nazionale dagli attacchi di Teresa Cilia e Mario Serpa. Proprio l’ex fidanzato di Claudio Sona ha commentato i video del cobra con un sintetico “#ADV”.

“In questi giorni ho sentito e visto tante cose. Volevo spendere delle parole per il programma che mi ha fatto innamorare e per chi ci lavora dentro. Persone che ci hanno fatto vivere un sogno. La redazione di Uomini e Donne non ce l’ha nessun programma. Sono persone che non sanno cosa sia Natale, Capodanno e nessuna festa. Lavorano sempre. Io ho mantenuto un bel rapporto con tutti. Mi rispondono sempre, io scrivo e loro ci sono. La stessa Raffaella Mennoia c’è sempre. Io la chiamo e lei mi risponde sempre. Lei è sempre stata disponibile. Per quanto riguarda me è una grande donna. Ci regala sempre bellissimi consigli.

Il programma poi è reale e ti fa innamorare sul serio. Credete all’amore, a noi, esiste davvero. Questo programma è serio e la gente che ci lavora è una famiglia. Io ancora oggi sento tutti quanti. Mi mancano e quindi rompo a tutti loro le scatole.

Io Lorenzo Riccardi li ringrazio e Claudia fa lo stesso. Se io sono Lorenzo Riccardi e sto con Claudia è grazie a loro e a Raffaella Mennoia che è una grandissima storia. Un bacione dal cobra.”