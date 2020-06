Oltre Lorenzo Riccardi un altro ex tronista si candida per il GF Vip di Alfonso Signorini

Era lo scorso anno quando Lorenzo Riccardi si candidò a partecipare al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ottenendo però una sonora porta in faccia.

Ora un altro suo collega lo ha emulato, affidando a Novella 2000 il disperato appello. Sto parlando dell’ex tronista Mariano Catanzaro, visto un po’ di mesi fa anche nell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa.

“Il mio desiderio più grande sarebbe quello di partecipare al Grande Fratello Vip. Credo di avere tutte le carte in regola. Dopo il periodo difficile che stiamo passando e che probabilmente passeremo anche nei prossimi mesi, credo ci sia bisogno di uno come me al GF Vip. Chi mi conosce sa bene che sono un eterno giullare, spiritoso e con la battuta pronta. In tutte le trasmissioni in cui ho partecipato ho fatto sempre sorridere. Vorrei far sapere al pubblico chi sono per davvero. Mi auguro la produzione ci faccia un pensiero. Sicuramente verrebbe fuori il lato istintivo, intenso, passionale. Un Mariano molto focoso, non solo nel senso sessuale, intendiamoci, ma anche nel rapportarmi coi miei coinquilini. Sono stato sempre una persona che non le manda a dire e credo che nella Casa darei il meglio di me”.