“Love, Victor”: la serie LGBT ispirata al film “Love, Simon” – i video trailer

Sono passati due anni da quando Tuo, Simon è sbarcato al cinema ed ora il portale Hulo ha deciso di realizzare una serie ispirata proprio a quel film.

Gli episodi saranno in totale 10, il titolo scelto è Love, Victor (che in Italia – dovesse mai arrivare – sarà presumibilmente tradotto in Tuo, Victor) ed uscirà interamente il prossimo 19 giugno. Nel cast anche il Simon del celebre film, che interpreterà il consigliere di Victor nonché la voce narrante della serie. I protagonisti sono Michael Cimino (nel ruolo di Victor) e George Sear (in quelli di Benji).

Ecco i due trailer:

His story is only just beginning. From the writers of Love, Simon comes #LoveVictor. All episodes streaming June 19, only on @hulu. ❤️ pic.twitter.com/5Hs33HvFVZ

