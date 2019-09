Luca Argentero scatena una grossa polemica per le sue dichiarazioni sulle donne e il femminismo

La nuova intervista che Luca Argentero ha rilasciato al settimanale Oggi ha scatenato una grossa polemica sui social. L’attore ha confessato che la sua fidanzata non è una femminista e che lui preferisce essere “l’uomo della coppia”.

«La mia fidanzata è molto poco femminista. Mi spiego meglio: è un’imprenditrice, super impegnata nel suo lavoro, ma, al tempo stesso, le piace occuparsi della casa e ricevere le attenzioni che sono dovute a una donna, farsi coccolare. L’ossessione per la gender equality ha rovinato il romanticismo e ha inibito l’uomo che deve avere a che fare con donne sempre più forti, affermate. Voglio dire, ti trovi davanti una che ci prova». Preferisco continuare a essere l’uomo della coppia, il maschio… Portarti un fiore, invitarti a cena… Non mi va di scontrarmi con una che si offende se le apro la portiera della macchina o le verso l’acqua a tavola».

Luca Argentero ha commentato la polemica dicendo che il popolo di Twitter ha voluto vedere del marcio nelle sue parole.

Twitter: l’arte di vedere del marcio anche dove non c’è… #twitter#calmaaaaaaaaaaa — LUCA ARGENTERO (@Lucaargentero) September 3, 2019

Sono certo che Argentero non sia un sessista, ma l’idea che debba essere la donna ad occuparsi della casa e l’uomo a corteggiare fa venire i brividi anche a me. W le donne che ci provano e i maschietti che lavano i piatti, che piangono e amano farsi coccolare.

Non ci sarà del marcio nelle sue parole, ma forse si è espresso un po’ male (o forse voleva proprio dire quello che abbiamo capito?).

