Luca Dirisio si scaglia contro Marco Carta: “Questo post domani sarà oscurato volete vedere?”

Luca Dirisio al termine della puntata di Live Non è la d’Urso si è scagliato su Instagram contro Marco Carta accusandolo di aver lavato “i panni sporchi” in tv in merito a quanto successo alla Rinascente lo scorso week end.

Luca non ha speso parole dolci neanche nei confronti di Barbara d’Urso, ma quel che realmente fa sorridere è il finale del post, degno di un qualsiasi complottista indignato che su Facebook sfoga la sua rabbia.

“Cultura e giornalismo!!!! Anche se ti fosse successo qualcosa ma vai in tv per raccontare ste cose alla Durso????? Come fosse la corte suprema!!!Booooooooo!!!! Ma risolviti i caz*i tuoi coi tuoi avvocati, managers e discografici!!!! Sarà che siamo diversi ma io ste trovate le schifo!!! E schifo sia Cip sia Ciop!!!! SPARITE!!! PAGLIACCI!!!!!!!!!! Tanto domani mattina questo post sarà oscurato… Volete vedere???“.

Ovviamente il post è rimasto (e c’è tutt’ora), anche se non ho ben capito chi avrebbe – secondo lui – il potere di farlo rimuovere. Marco Carta? Barbara d’Urso? Mediaset? O Mark Zuckerberg stesso?