Luca e Gianmarco Onestini contro Ivana Icardi a Supervivientes: “Pagliaccia, schifo di persona”

Ivana Icardi da una settimana è in Honduras nel cast della nuova edizione di Supervivientes e proprio là ha conosciuto e limonato Hugo Sierra, ex fidanzato di Adara Molinero.

Il bacio fra Ivana ed Hugo non è per niente piaciuto ai loro rispettivi ex fidanzati (Adara e Gianmarco Onestini) che hanno commentato negativamente quanto visto.

E se Adara si è limitata a dire:

“Mi sembra ridicola questa vicinanza tra i due. Vogliono farci ingelosire, ma non ci riusciranno. Tutto quello che Ivana ha raccontato sulla sua storia con Gianmarco è falso. È successo nei suoi sogni. Le sarebbe piaciuto, però non è successo”.

Gianmarco Onestini ha usato parole più dure smentendo addirittura di aver avuto una storia con la Icardi.

“Sono stufo che questa ragazza debba inventarsi di essere stata la mia ex ragazza, non lo è mai stata! E la cosa peggiore è che ha preso in giro sia me che il pubblico. Lei ed Hugo? Due ipocriti!”

Ancora più duro suo fratello Luca:

“Ivana era quella che accusava Gianmarco di provarci con tutte le ragazze nei reality show. E sempre Ivana si bacia e si tocca con Hugo Sierra dopo solo due giorni dall’inizio di Supervivientes. Se per casualità qualcuno avesse ancora dubbi…Ora pure i muri hanno capito che schifo di persone che sono quei due pagliacci”.

Amo tutto ciò.

Estoy Harto que esta chica tenga que inventarse de haber sido mi “ex novia” simplemente por estar alli.

No lo ha sido NUNCA.

Lo peor es que tome el pelo no solo a mi sino a TODA la audiencia🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ — Gianmarco Onestini (@GOnestini) February 24, 2020

Dicen que en carnaval cada broma vale, no han pasado ni 4 dias y tengo ya que ver esta payasada 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️#Tierradenadie1 #Supervivientes2020 — Gianmarco Onestini (@GOnestini) February 25, 2020

La mejor forma de llevar el mensaje claro a veces es el silencio…🤫 — Gianmarco Onestini (@GOnestini) February 27, 2020