Luca Guadagnino conferma Chiamami col Tuo Nome 2: torna il cast originale? La risposta del regista

Pochi mesi dopo l’uscita di Chiamami Col Tuo Nome nelle sale, Luca Guadagnino e André Aciman si erano affrettati a parlare di un sequel, che sarebbe arrivato prima nelle librerie e poi in tutti i cinema. Adesso che è uscito ‘Cercami’ tutti si sono chiesti se Guadagnino ha davvero intenzione di farci un film. In un’intervista rilasciata a La Repubblica il regista ha confermato che ci sarà un Chiamami Col Tuo Nome 2, ma che a causa del CoronaVirus per adesso tutto è bloccato. Nonostante lo stop per l’emergenza sanitaria, c’è una bella notizia: torneranno gli attori del primo film.

“Stavo andando in America per incontrare uno sceneggiatore che amo molto, di cui non voglio fare il nome, per parlare della seconda parte. Purtroppo è tutto annullato. Certo, è un grande piacere lavorare con Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stulhbarg, Esther Garrel e gli altri attori. Ci saranno tutti, nel nuovo film”.

Armi Hammer in realtà aveva confermato la sua presenza in Chiamami Col Tuo Nome 2 già nel 2018.

“Certo è tutto vero, sono stato contattato, ma non è una sceneggiatura finita, anche se ci sono un sacco di idee. Luca ne è entusiasta e noi siamo tutti felici di questo sequel.

L’esperienza di fare il primo è stata così pura e bella, che sarei pronto a tornare nel secondo anche se il mio ruolo fosse minore. Quindi sì, ci sarà Call Me By Your Name 2, posso dirvi che il sequel accadrà. Anche perché ci sono già persone che sono al lavoro su questo per farlo succedere.”

Io che mi preparo a rivedere Oliver ed Elio…