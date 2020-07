Luca Guadagnino parla del sequel di Chiamami Col Tuo Nome: “Ho già la storia”

Ormai è chiaro che Chiamami Col Tuo Nome avrà un sequel, lo ha detto Armie Hammer, lo scrittore Andrè Aciman e l’ha anche confermato più volte Luca Guadagnino. Il regista in occasione della presentazione della sua serie HBO We Are Who We Are, ha rilasciato un’intervista a Variety, nella quale ha anche parlato del futuro di Oliver ed Elio.

“Lo chiamerei un secondo capitolo, un nuovo capitolo, una seconda parte o qualcosa del genere. Adoro davvero tanto questi personaggi e amo gli attori che hanno lavorato con me a quel film. L’eredità del film e l’amore del pubblico per questa pellicola mi hanno fatto capire che avrei dovuto continuare a percorrere il cammino di quel racconto. Ho già una storia in mente e speriamo di riuscire a metterla presto su carta”.

Considerando i ritardi dovuti alla pandemia, se tutto va bene vedremo questo film tra il 2022 e il 2023.



Luca Guadagnino ad aprile ha rivelato che sarebbe dovuto andare in USA a incontrare uno sceneggiatore, ma che a causa del Covid è saltato tutto.

“Stavo andando in America per incontrare uno sceneggiatore che amo molto, di cui non voglio fare il nome, per parlare della seconda parte. Purtroppo è tutto annullato. Certo, è un grande piacere lavorare con Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stulhbarg, Esther Garrel e gli altri attori. Ci saranno tutti, nel nuovo film”.

Se ti bacia con passione in una notte d’estate, e soprattutto se lo fa dopo che hai vomitato, allora è la persona giusta per te. Oppure è Oliver di Chiamami col tuo nome. pic.twitter.com/nNK8yPHPV4 — Netflix Italia (@NetflixIT) June 23, 2020

Call Me by Your Name (2017)

Directed by Luca Guadagnino

Starring Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg, Amira Casar pic.twitter.com/nBo1HTLfdf — MovieBuff (@MovieBuff1319) July 7, 2020