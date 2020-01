Luca Onestini parla di Barbara d’Urso e del perché non è stato voluto al GF 16: “Problemi tra la conduttrice e…”

Lo scorso giugno Luca Onestini non è riuscito ad entrare nella casa del GF 16 per supportare il fratello e per questo ha attaccato la produzione del programma di Barbara d’Urso.

Ieri l’ex tronista è stato ospite di Lorella Boccia a Rivelo ed ha parlato proprio del GF 16 e del suo mancato ingresso. Luca ha anche accennato a dei presunti problemi tra la conduttrice e alcuni autori.

“Come mai non mi hanno voluto? Per questa cosa dovresti chiamare i diretti interessati. Se vuoi in privato ti dico chi chiamare. Se sono gli autori? Non solo. Assolutamente chi ha creato problemi non sono stati gli autori che avevo nel mio GF Vip. Non si tratta di un’ospitata televisiva, ma parlo di come stava mio fratello. Lui ha pensato più volte ‘perché Luca non viene, come mai non entra? Entrano tutti e lui no’.

A Gianmarco passava per la testa che stava facendo qualcosa di sbagliato e che io mi stessi staccando per il suo comportamento. Per questo motivo io ho comprato il megafono e ho comunicato con lui. Prima del megafono ho fatto tante richieste alla produzione. Inoltre, a parte il GF ci sono altri salotti che parlano del Grande Fratello e nessuno difendeva mai Gianmarco. Per lui non c’era nessuno, quindi ho chiesto che almeno facessero entrare mia madre. Mi rispondevano che ‘non era necessario avere un parente’. Io adesso so il 90% della verità. Sono cose che non riguardano me e non è stata una scelta mia non entrare. Bisogna che tu intervisti altre persone e te lo spieghino loro.

Io direttamente con Barbara ho parlato tempo indietro. Lei però sapeva e se avesse voluto parlarmi l’avrebbe fatto lei. Io in questo sono molto rispettoso. Nel momento in cui capisco mi faccio le mie considerazioni. Alcune cose non è necessari arrivare a chiamare. Se è lei che non mi ha voluto? Bisogna che tu chiami loro e senta gli autori e lei. Io so che lì c’erano dei problemi tra quel gruppo di autori e la conduttrice. Non so però se fosse l’uno o l’altro.

Il mio video con il megafono ha fatto più visualizzazioni di una loro puntata in prima serata. Ho fatto oltre 7 milioni di visite”.