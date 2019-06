Luca Onestini contro il Grande Fratello anche durante la finale (VIDEO)

Domenica sera Luca Onestini ha rivelato che non sarebbe stato presente in studio alla finale del Grande Fratello e per il suo annuncio ha usato hashtag trash come ‘#NonHoPaura’ (anche lui è un artista futurista come Selvaggia Roma).

“La quiete prima della tempesta.

Domani è il Grande Giorno.. Sapete già per chi votare no

Vi comunico che per scelta di “altri”, non farò parte della puntata e non sarò nemmeno in studio ma non importa.. Fortunatamente fino a prova contraria, decidete tutto voi, il Pubblico è sovrano ! Quindi .. Oggi più che mai, Forza Gianmarco!

#Umore Alto Tutta La Vita. #Nonhopaura.”

Ieri notte l’ex tronista, ex tentatore di Temptation Island, ex corteggiatore, ex tronista ed ex gieffino è tornato a lamentarsi del Grande Fratello. Questa volta Luca ha sottolineato che la sorpresa per suo fratello è durata solo 3 minuti, ma si è detto felice che il giudizio finale fosse nelle mani del pubblico, che però ha regalato a Gianmarco solo il terzo gradino del podio.

Luca, sei tanto caruccio, educato e al GF Vip facevo il tifo per te, ma…





“3 minuti. Anche troppo spazio no? Anche troppo tempo giusto? Fortunatamente è tutto nelle vostre mani”.

Luca la tocca piano😂😂 #GF16 pic.twitter.com/kEOuvjLQPn — Life is a fucki🖕🏼g bitch (@AnaMari32352845) 10 giugno 2019