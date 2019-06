Luca Onestini polemico: non sarà alla finale del Grande Fratello e lancia una frecciatina

Due settimane fa Luca Onestini si è lamentato del trattamento riservato dal GF a suo fratello Gianmarco.

“Gianmarco ha ragione ad essere deluso e arrabbiato. È normale. Il programma è iniziato da due mesi e solo due persone non hanno ricevuto una sorpresa… perché? Boh! C’è qualcuno che ne ha ricevute così tante, che a momenti chiamavano anche le vicine di casa. Quindi è una domanda alla quale non so rispondere, dovete farla agli autori e a chi gestisce il programma. Non siamo noi famiglia che non siamo andati, ci mancherebbe! Non è che non abbiamo intenzione di andare: sono scelte di altri. Poi come mai ci sia questa disparità dovete chiederla a loro. Gianmarco è il più giovane della casa, sembra che è maturo, che è forte ecc, però quegli altri che stanno più o meno sui trenta hanno bisogno di ottomila sorpresa, e poi lui si deve far forza da solo. Io non capisco la logica, io vorrei entrare”.

L’ex tronista è anche andato fuori dalla casa del Grande Fratello con un megafono, per supportare Gianmarco. Ieri sera Luca è tornato a lanciare frecciatine ed ha detto che per scelta “di altri” non sarà presente alla finale del GF 16.

“La quiete prima della tempesta.

Domani è il Grande Giorno.. Sapete già per chi votare no

Vi comunico che per scelta di “altri”, non farò parte della puntata e non sarò nemmeno in studio ma non importa.. Fortunatamente fino a prova contraria, decidete tutto voi, il Pubblico è sovrano ! Quindi .. Oggi più che mai, Forza Gianmarco!

Umore Alto Tutta La Vita. Non ho paura.”

Onestamente mi chiedo anche io come mai non abbiano invitato il fratello (per giunta famoso) di uno dei concorrenti.

D’URSO COME È POSSIBILE CHE LUCA ONESTINI NON POSSA ESSERE IN STUDIO PER IL FRATELLO IN FINALE?????????????????? CI SONO SOLO I RACCOMANDATI DA TE????????#gf16 — Rudinna (@Rudinna_S) 9 giugno 2019

Luca Onestini ha scritto che per volontà di “altri” non sarà presente alla finale di domani, la trovo una cosa vergognosa. Escluderlo completamente dal percorso di Gianmarco, solo per antipatia? Mah #gf16 pic.twitter.com/prJzu53dFs — A (@AloWDisaster) 9 giugno 2019