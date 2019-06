Luca Onestini con il megafono fuori la casa del Grande Fratello (VIDEO)

Luca Onestini ha deciso di supportare suo fratello Gianmarco a modo suo e dopo non esser riuscito ad entrare nella casa più spiata d’Italia, si è piazzato fuori il giardino con un megafono.

Ecco cosa aveva dichiarato su Instagram qualche giorno fa:

“Gianmarco ha ragione ad essere deluso e arrabbiato. È normale. Il programma è iniziato da due mesi e solo due persone non hanno ricevuto una sorpresa… perché? Boh! C’è qualcuno che ne ha ricevute così tante, che a momenti chiamavano anche le vicine di casa. Quindi è una domanda alla quale non so rispondere, dovete farla agli autori e a chi gestisce il programma. Non siamo noi famiglia che non siamo andati, ci mancherebbe! Non è che non abbiamo intenzione di andare: sono scelte di altri. Poi come mai ci sia questa disparità dovete chiederla a loro. Gianmarco è il più giovane della casa, sembra che è maturo, che è forte ecc, però quegli altri che stanno più o meno sui trenta hanno bisogno di ottomila sorpresa, e poi lui si deve far forza da solo. Io non capisco la logica, io vorrei entrare”