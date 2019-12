Luca Onestini e Raffaello Tonon sono ancora amici? L’ex tronista fa chiarezza

Luca Onestini è il nuovo ospite di Rivelo, il programma di Lorella Boccia. Negli ultimi mesi erano circolati dei rumor su un presunto allontanamento tra l’ex tronista e Raffaello Tonon, ma Luca ha smentito queste voci ed ha speso delle belle parole per il suo amico nella trasmissione di Real Time.

Al GF Vip 2 (il migliore fino ad ora) Luca non ha trovato solo il migliore amico, ma anche la fidanzata. Quando si dice la botta di cu fortuna.

Durante l’intervista Luca ha anche parlato del fratello Gianmarco e di come gli sia dispiaciuto non poterlo incontrare dentro la casa del GF 16.

“Gianmarco ha ragione ad essere deluso e arrabbiato. È normale. Il programma è iniziato da due mesi e solo due persone non hanno ricevuto una sorpresa… perché? Boh! C’è qualcuno che ne ha ricevute così tante, che a momenti chiamavano anche le vicine di casa. Quindi è una domanda alla quale non so rispondere, dovete farla agli autori e a chi gestisce il programma. Non siamo noi famiglia che non siamo andati, ci mancherebbe! Non è che non abbiamo intenzione di andare: sono scelte di altri. Poi come mai ci sia questa disparità dovete chiederla a loro. Gianmarco è il più giovane della casa, sembra che è maturo, che è forte ecc, però quegli altri che stanno più o meno sui trenta hanno bisogno di ottomila sorpresa, e poi lui si deve far forza da solo. Io non capisco la logica, io vorrei entrare”.