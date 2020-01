Luca Onestini parla di Soleil, lei sbotta e risponde con un’asfaltata delle sue

Durante la sua ospitata a Rivelo Luca Onestini non ha parlato solo del GF e di Barbara d’Urso, ma anche della sua esperienza a Uomini e Donne e di Soleil.

“Che ricordo ho della trasmissione? È stata una parte del mio passato. Ne uscì da fidanzato, poi le cose andarono come andarono con Soleil. Detto questo non posso dirti che ho un ricordo bello. Il programma non c’entrava niente però è ovvio che dopo, per come sono andate le cose, si intacca un po’ il ricordo che hai di quel periodo. Se si corona con un qualcosa di positivo, di bello, prende un colore, ma se si corona con un qualcosa di disastroso ne prende un altro di colore”.

L’ex tronista ha anche commentato la scoperta delle corna al Grande Fratello Vip ed ha spiegato come mai non ha lasciato la casa.

“Come mai non sono uscito dal GF dopo aver scoperto del tradimento? Non c’era niente da dire: superata una certa soglia, quando vedi delle prove del genere e ti viene mostrato quello che ti viene mostrato, mi sembra che non ci sia tanto margine per confrontarsi e quindi anche lì uno deve prendere la scelta di andare avanti e non rinunciare. Se l’amavo? Certo. Si è visto il rapporto che c’era, le problematiche che ci sono state e non è stato facile”.

Soleil non ha gradito questo viale dei ricordi di Luca e su Instagram ha lanciato una shade.

“Parlano, ancora parlano. Ma cavalcare vecchie selle non ti farà vincere nuove battaglie. Vai avanti, grato, in silenzio. Come le vere signore”.

‘Vai avanti grato’? Perché Luca dovrebbe essere grato alla Sorge?



frase preferita di questo 2020. — Sara (@SailorSara_) January 3, 2020

Parlando di Soleil mi avete ricordato uno scontro tra lei e Gianmarco mentre Luca era al GFvip: i programmi televisivi!

GM si era arrabbiato con lei perchè andava in TV per parlare di se stessa, ma non per supportare il fratello come farebbe una qualunque fidanzata e come – — Rosa Di Donato (@somerkeygraham) December 31, 2019