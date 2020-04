Lucas e Rodrigo, i nipoti di un noto pastore omofobo fanno coming out: “Siamo gay” – uno si sposa e l’altro fa la drag queen

Lucas Santos è figlio della cantante gospel Eyshila e nipote del pastore omofobo Silas Malafaia (grande amico del presidente Bolsonaro), che ha fatto decine di discorsi pubblici contro la comunità LGBT. Il ragazzo ha recentemente fatto coming out dichiarandosi gay ed ha anche caricato sui social dei video in versione drag queen. Lucas ha poi parlato del rapporto con sua madre.

“Se potesse scegliere, vorrebbe un figlio gay? Credo di no. Se potessi scegliere, vorrei una madre evangelica? No. Ma è successo… continuiamo ad amarci e a rispettarci a vicenda.

Nonostante sia fortemente religiosa Eyshila ha pubblicato un pensiero gay friendly allegato ad una foto di suo figlio.

“Sono i nostri figli, non i nostri trofei. Sono nostri, ma sono esseri indipendenti. Non sono la nostra continuazione, hanno la loro storia, con le loro scelte e le loro esperienze. Genitori, amate i vostri bambini! Ama ed esprimilo con parole e atteggiamenti. Amate i vostri figli, sempre”.

Lucas non è l’unico nipote di Silas Malafaia ad aver fatto coming out. Anche il modello Rodrigo Westermann Malafaia ha dichiarato di essere omosessuale e presto sposerà il suo compagno. Purtroppo a differenza di Lucas, a Rodrigo non è andata altrettanto bene con i suoi genitori.

“Al mio matrimonio non chiamerò la mia famiglia. Ho frequentato la chiesa per tutta la vita. Quando hanno saputo del mio orientamento è stato un incubo, mi hanno fatto terrorismo psicologico. Mi hanno portato da un terapeuta evangelica. Ho promesso che sarei cambiato. Non avevo via d’uscita. Non avevo autonomia. Dovevo obbedire o sarei stato punito. Ho anche avuto una finta fidanzata. La mia verità va contro il loro Vangelo. Quindi, è molto complicato per me mantenere un rapporto con loro, perché non accettano tutto ciò che sono e faccio. Indipendentemente dal carattere, per loro, Leandro e io abbiamo torto in tutto”.

In ogni caso è davvero bello vedere come l’amore e la libertà abbiano trionfato anche in contesti così oscuri e legati a culti che credono in divinità che giudicano e limitano l’amore.