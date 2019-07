Non so cosa sia successo, ma anche Lucia Bramieri ha pubblicato un singolo (trash) estivo

Non so con precisione cosa sia successo in questi ultimi mesi ma dopo Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Selvaggia Roma, Antonella Fiordelisi e Valeria Marini un altro personaggio pubblico ha rilasciato il suo singolo di debutto così totalmente no sense. Sto parlando di Lucia Bramieri, nuora del famoso Gino nonché ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso. Il titolo scelto è tutto un programma: Col Cu Col Cuore.

Ovviamente Lucia Bramieri non si è limitata alla pubblicazione del singolo, ma come una vera popstar si è esibita anche su palchi ed è andata ospite in vari locali.

Io così: