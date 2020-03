Lucia e Orlando, colpo di scena dopo C’è Posta Per Te: ecco cosa è successo tra i due e Rosalba

Ieri a C’è Posta Per Te Lucia ha chiesto l’aiuto di Maria De Filippi per riconquistare il suo ex compagno e padre di sua figlio, Orlando. La 18enne ha tradito Orlando con uno dei suoi migliori amici, Ciro. Tra i due ci sarebbero state anche delle chat ‘birichine’ e a dare conferma di tutto questo è stata anche un amica della ragazza, Rosalba. Proprio per questo motivo ieri sera Lucia ha accusato il suo ex di avere una tresca con Rosalba.

Il 30enne ha deciso di chiudere la busta e ha smentito la presunta relazione con Rosalba.

Ma dalla registrazione della puntata del programma mariano qualcosa è cambiato. Fan Page ha scoperto che i due ragazzi un mese fa hanno condiviso su Facebook delle foto insieme.



“Mi dispiace, ho sbagliato e non lo meritavi, con l’altra persona c’è stato solo un bacio te lo giuro” La storia di Lucia e Orlando ora su Canale 5 #CePostaPerTe pic.twitter.com/lOz5JgzJIO — C’è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 7, 2020

“Io penso di essere stato ferito più di una volta” Orlando riuscirà a perdonare Lucia? #CePostaPerTe pic.twitter.com/2ZpAWmz94a — C’è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 7, 2020



Visto che C’è Posta Per Te viene registrato con largo anticipo è quasi certo che Lucia e Orlando abbiano chiarito e siano tornati insieme.

“Lucia De Martino e Orlando Cesarano sarebbero tornati insieme dopo C’è posta per te. Lo dimostra la foto condivisa dalla donna sul suo profilo Facebook. È trascorso poco più di un mese dal momento in cui Lucia ha postato la foto ma considerando che C’è posta per te è un programma registrato – per questo va in onda con il pubblico regolarmente presente in studio – è difficile immaginare che nell’arco di poco più di 30 giorni i due abbiano avuto il tempo di lasciarsi, andare in trasmissione, uscirne separati e poi riappacificarsi. In più, su Facebook Lucia scrive di essere ancora sposata. Che siano tornati insieme, dunque, è possibile”.

Di Rosalba non c’è nemmeno l’ombra sui social di Orlando, quindi se un flirt c’è stato, adesso è già finito.