Luciana Littizzetto legge servizi choc insieme ad Andrea Piovan, il doppiatore di Live Non è la d’Urso

Due settimane fa a Che Tempo che Fa Luciana Littizzetto ha imitato la voce che a Live Non è la d’Urso introduce i servizi choc.

Ieri sera nel programma di Fabio Fazio è arrivato il doppiatore di Carmelita, Andrea Piovan e insieme a Lucianina ha letto alcuni servizi bislacchi.

“Carlo Conti sta sbiadendo, non andava lavato a 90°”.

“Paranormnale! Maria de Filippi è apparsa alla madonna e la Madonna le ha detto ‘chiudi la busta’”

“Notizia Booom. Da domani la d’Urso come non l’avete mai vista: con la gonna lunga”.

“Spaventoso! Cannavacciuolo litiga con un vegano e se lo mangia”

“Esclusivo, Mark Caltagirone vince l’Oscar come miglior attore non esistente”.

“Allucinante. 30.000 sardine in piazza, Salvini richiama il trota”.

“Clamoroso, la zecca di Stato non stampa più banconote, ma Nutella Biscuits”.

“Incredibile. La Meloni va avanti a contare. Dopo genitore 1 e 2 sono in arrivo genitore 3 e 4”.

“Pazzesco. Alberto Angela conferma: negli slip ho una colonna corinzia”.