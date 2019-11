Luciana Littizzetto asfalta la destra italiana in 1 minuto – video

La settimana scorsa in Senato è passata la mozione di Liliana Segre per l’istituzione di una Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza e razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza. Tutto il Senato ha applaudito la senatrice, tranne gli esponenti della destra italiana, che hanno preferito rimanere fermi e in silenzio. Luciana Littizzetto ieri sera a Che Tempo Che Fa non solo ha bacchettato chi ha deciso di restare seduto in Senato, ma ha anche chiesto al pubblico dello show di Rai Due di restituire quella parte di applauso mancato a Liliana Segre.

“L’altro giorno l’opposizione si è astenuta e non ha votato la mozione per istituire una commissione contro il razzismo. Il centro destra non si è alzato durante al standing ovation. Chiedo di restituire quella parte di applausi che non sono stati fatti a Liliana Segre. A questa donna che ha vissuto sulla sua pelle la Shoah. Ci ricorda che non esiste destra o sinistra, ma esiste un presente che non deve mai, mai, mai dimenticare il passato e non esiste che qualcuno possa non essere d’accordo. Sul razzismo non si discute.”

Sono assolutamente d’accordo con Luciana Littizzetto e aggiungo che se fossi un elettore di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega (Nord) adesso un po’ mi vergognerei.

Luciana Littizzetto contro il mancato applauso per la senatrice Segre – il video.

“Chiedo di restituire quella parte di applausi che non sono stati fatti a Liliana Segre. A questa donna che ha vissuto sulla sua pelle la Shoah, che ci ricorda ogni giorno che esiste un presente che non deve mai dimenticare il passato.”@lucianinalitti a #CTCF con @fabfazio. pic.twitter.com/WZtnb6Um9U — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 3, 2019

“Ci ricorda che non esiste destra o sinistra, ma esiste un presente che non deve mai, mai, mai dimenticare il passato e non esiste che qualcuno possa non essere d’accordo. Sul razzismo non si discute.” A #CTCF la standing ovation per Liliana Segre con @lucianinalitti pic.twitter.com/agfqapa1mO — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 3, 2019

Dello stesso parere di Luciana Littizzetto è anche Mara Carfagna, delusa dai suoi colleghi.