Luciana Littizzetto e Fazio fanno una gaffe con Emma: la cantante rimane gelata

Subito dopo essere stata intervistata a Che Tempo Che Fa, Emma Marrone ha ricevuto un omaggio dai padroni di casa. Luciana Littizzetto e Fabio Fazio hanno donato delle bellissime rose rosse alla cantante di Fortuna. La Marrone però non è sembrata molto felice del gesto, infatti ha guardato i fiori quasi impaurita e li ha tenuti in basso.

Su Twitter in molti hanno notato la reazione e si sono chiesti il perché. I fan di Emma però hanno subito capito la gaffe di Luciana Littizzetto e Fazio, che (non sapendolo) hanno regalato alla popstar l’unica cosa che lei odia.

Tre anni fa nel programma di Giampaolo Morelli ‘Fan Car-aoke’, Emma ha rivelato che ogni volta che riceve delle rose rosse le succede qualcosa di non troppo bello.

“La mia vita normale è molto banale, per conquistarmi basta offrirmi un gelato, tanto non sono mai a dieta. Da evitare, le rose rosse. Non le sopporto, ogni volta che me le regalano succede qualcosa di negativo”.