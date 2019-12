Luciana Littizzetto: incidente per la comica che finisce in ospedale

Il 2019 non si è chiuso nel migliore dei modi per Luciana Littizzetto. La comica piemontese ieri ha avuto un incidente, è caduta per strada ed è finita in ospedale. Lucianina stamani ha pubblicato una foto su Instagram con la gamba e il braccio ingessati.

“No comment. Volata per la strada. Rotula e polso”.

Molti utenti e colleghi (da Michelle Hunziker a Filippa Lagerback) hanno espresso solidarietà alla Littizzetto. Purtroppo però anche in questo caso il web ha mostrato il suo lato peggiore e sono apparsi anche molti tweet e commenti piedi di odio. C’è chi si è lamentato perché la notizia in questione sarebbe priva di interesse, chi ha minimizzato il tutto e anche chi ha augurato a Luciana di non tornare in tv.

In questo caso io risponderei con un vecchio, ma sempre efficace…



Luciana Littizzetto: gli auguri di pronta guarigione di Che Tempo Che Fa.

Una citazione della nostra @lucianinalitti a cui auguriamo una pronta guarigione ❤️📌 #CTCF pic.twitter.com/PtCPOqFuSi — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) December 29, 2019

Leggendo la notizia su littizzetto ho subito pensato a fazio… — ivo danieli (@DanieliIvo) December 29, 2019

La Littizzetto è caduta e si è fatta piuttosto male.

Adesso…può piacere o non piacere (personalmente l’ho molto stimata in passato,poi ha iniziato a essere troppo di parte e a volte irritante) ma che il popolo… https://t.co/7MC6vVK6mz — Rossana (@RossanaMassa) December 29, 2019

Quelli che augurano disgrazie a Luciana Littizzetto ingessata sono la prova che non tutti gli Italiani sono in possesso di un pollice opponibile #lucianalittizzetto — That guy (@thatguyonkio) December 29, 2019