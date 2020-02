Luciana Littizzetto imita Morgan, la d’Urso a Live crea la docufiction sul caso con Bugo (VIDEO)

Mi dispiace per Diodato che ha vinto il Festival di Sanremo, per i look di Achille Lauro ed il twerking di Elettra Lamborghini, ma da una settimana a questa parte tutti parlano di Bugo e Morgan.

Anche ieri sera il caso è stato trattato sia in Rai che in Mediaset con Luciana Littizzetto e Barbara d’Urso super protagoniste.

La prima (mascherata da lui) ha intonato un dissing contro Fabio Fazio sulle note di Sincero:

“Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura che fai sempre, la tua pedanteria, la tua lagnanza, sei senza chiappe ed hai anche un po’ di panza. Ringrazia il cielo che sono in collegamento, che io ti pianto su due piedi anche se uno è sgarrupato, io te lo dico che non vuoi capirla, io son Morgana tu sei un mezzo pirla!”

Mentre la seconda ha realizzato una docufiction trash per Live Non è la d’Urso con tanto di varie versioni: quella di Bugo, quella di Morgan e quella del Corriere della Sera.

Immagino Morgan così appena ha visto la Littizzetto:



“Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura che fai sempre, la tua pesanteria, la tua lagnanza, sei senza chiappe e anche un po’ di panza. Ringrazia il cielo che sono in collegamento.” La BUGOlica di @lucianalitti per @fabfazio con l’incursione di @PieroPelu 👏🏻 pic.twitter.com/OWO4xXpFdh — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 16, 2020