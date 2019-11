Luciana Littizzetto e Raffaella Carrà ballano su una nuova parodia di ‘Io Sono Giorgia’

Sull’onda del tormentone ‘Io Sono Giorgia, genitore 1 e 2′, la scorsa settimana Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa ha ballato sulle note di ‘Io Sono Luciana’.

Ieri sera nel programma di Fabio Fazio è arrivata come ospite Raffaella Carrà e Lucianina l’ha omaggiata con una nuova versione della hit che prende in giro Giorgia Meloni. La comica e la regina della tv si sono “esibite” con ‘Io Sono la Raffa‘.

Quando il discorso orrendo della Meloni è diventato un brano dance, tutto mi sarei immaginato, tranne che di vedere la Carrà “ballarlo”.

Intanto i creatori del tormentone originale hanno fatto sapere che sono felici che il loro remix venga trasmesso ovunque, un po’ meno del fatto che Giorgia sia la prima ad usarlo.

“Tutto avremmo voluto fuorché diventasse una sigla per la Meloni. Il video di Giorgia Meloni al comizio in piazza San Giovanni a Roma del 19 ottobre era già tristemente virale per quello che diceva. Noi abbiamo voluto girarlo in chiave ironica e trasformarlo in un discorso a favore della comunità Lgbt. Adesso questa cosa si è persa, tanto la leader di Fratelli d’Italia lo ha rigirato a suo favore: però, d’altronde, fa parte del gioco”.