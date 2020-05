Summertime: Ludovico Tersigni e Coco Rebecca Edogamhe sono fidanzati nella vita reale? Parla lei

Ludovico Tersigni e Coco Rebecca Edogamhe, alias Alessandro Alba e Summer Bennati in Summertime di Netflix, sono fidanzati anche nella vita reale?

A rispondere è stata l’attrice fra le pagine del settimanale Grazia svelando che no – nonostante i baci sul set – i due sono rimasti amici e non è scattata nessuna scintilla.

“Quando sono arrivata sul set la prima volta ero tesissima. […] Il bacio con Ludovico Tersigni? All’inizio ero nel panico. Non sapevo come e che cosa fare. Lo avevo conosciuto prima delle riprese, tutti noi ragazzi abbiamo trascorso due settimane insieme prima di girare. Ho scoperto che pur essendo un volto conosciuto è un tipo amichevole. Alla fine la scena del bacio è andata bene: non abbiamo finto, siamo rimasti noi stessi, è stato naturale. Come per magia appena terminata la scena siamo tornati amici come prima”.