Luigi Berlusconi, dopo i rumor sulla sua presunta omosessualità adesso sta per diventare padre

Due anni fa il settimanale Oggi pubblicò delle foto di Luigi Berlusconi insieme ad un amico. In uno di questi scatti si vedeva anche quello che sembrava un bacio a stampo. Da quel momento iniziarono a circolare dei rumor sulla presunta omosessualità di baby Berlusconi e anche Imma Battaglia commentò la notizia.

“Quando ho visto la foto da brava attivista ho pensato che bello è gay e non ha paura di esserlo. Non ho letto le didascalie. Ho detto che bello Luigi è gay, che bella cosa, che bella immagine. Non ci credo e non penso che lo facesse per finta. Quello è stato un bellissimo gesto di affetto e di intimità, se è gay sono contenta, vuol dire che la famiglia Berlusconi sarà sempre più attenta al tema dei diritti e dell’inclusione“.