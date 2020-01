Luigi Favoloso: pubblicate le nuove foto e svelato il luogo (all’estero) dove è nascosto

Luigi Favoloso è scomparso lo scorso 29 dicembre da Torre Del Greco. Qualcuno ha detto di aver avvistato l’ex gieffino a Milano, altri hanno parlato di una fuga in Libano, ma la verità sarebbe un’altra. La scorsa settimana Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 ha svelato che la sua redazione ha parlato proprio con Luigi Mario, il quale avrebbe confessato di trovarsi all’estero. Il ragazzo avrebbe anche aggiunto di non poter tornare in Italia e di non voler rivelare il luogo dove è nascosto. Sembra che sia successo qualcosa di molto grave, tanto da costringere Favoloso alla fuga.

“Ci ha telefonato da una scheda non italiana. Luigi Mario Favoloso sta bene, non è in Italia, è all’estero. A noi ha anche detto esattamente in che nazione è, ma ci ha pregato di non dirlo. Ci ha raccontato tante cose, ci ha detto tutto ciò che è stato raccontato è assolutamente falso. Lui ha dato una versione opposta a quello che è stato detto. Luigi è molto dispiaciuto per la madre, perché lui ha detto che la mamma non sapeva nulla. Per il momento continuerà ad essere nascosto. Non vuole uscire allo scoperto, nessuno però gli ha fatto del male. Questo è quello che posso dirvi per ora. Tornerà a farsi vivo per spiegarci il motivo di questo suo gesto. C’è una motivazione molto grave”.