Luigi Favoloso avvistato per strada, Nina Moric pubblica un comunicato del suo avvocato

Luigi Favoloso è scomparso da 10 giorni, ma ieri a Pomeriggio 5 un telespettatore ha inviato una foto dell’ex gieffino su un treno che il 29 dicembre da Napoli era diretto verso Milano. Non è finita qui, perché pochi minuti prima della chiusura dello show di Carmelita, è arrivato un altro avvistamento, pare infatti che il napoletano sia stato visto in zona Brera a Milano.

“Ho visto Luigi Favoloso, sta bene. Camminava in via Fatebenefratelli in zona Brera qui a Milano”.

Intanto Nina Moric continua a volersi tenere lontana da questa vicenda. Se ieri pomeriggio a sbottato sui social ed ha etichettato tutto come ‘patetico teatrino’, in serata ha fatto parlare il suo avvocato. La modella ha pubblicato un comunicato scritto dal suo legale, in cui si sottolinea che lei non è in nessun modo coinvolta in questa ‘presunta scomparsa’.

“In nome e per conto della mia Cliente, signora Nina Moric, sono a comunicare formalmente ai media interessati che la stessa non ha nessuna conoscenza né coinvolgimento alcuno con la presunta asserita scomparsa del signor Luigi Mario Favoloso. Ogni collegamento con la stessa risulta inappropriato, non continente e potenzialmente lesivo della di lei immagine. Si chiede, pertanto, che la signora Moric non venga più menzionata in relazione alla presunta scomparsa del nominato Favoloso né a qualsivoglia notizia che lo riguardi”.

Capisco Nina e fossi in Luigi mi sbrigherei a tornare a casa, questa storia è durata fin troppo.

Luigi Favoloso è scomparso dal 29 dicembre. Cosa è successo all’ex fidanzato di Nina Moric? #Pomeriggio5 pic.twitter.com/CBfdvgZGIO — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) January 7, 2020