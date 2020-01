Luigi Favoloso è scappato all’estero ed ha rivelato tutto alla redazione di Pomeriggio 5

A tre settimane dalla sua scomparsa oggi Luigi Favoloso ha deciso di farsi vivo e dare sue notizie. L’ex di Nina Moric ha telefonato alla redazione di Pomeriggio 5 ed ha raccontato di essere fuggito all’estero per un motivo molto grave, che però rivelerà in seguito.

“Ci ha telefonato da una scheda non italiana. Luigi Mario Favoloso sta bene, non è in Italia, è all’estero. A noi ha anche detto esattamente in che nazione è, ma ci ha pregato di non dirlo. Ci ha raccontato tante cose, ci ha detto tutto ciò che è stato raccontato è assolutamente falso. Lui ha dato una versione opposta a quello che è stato detto. Luigi è molto dispiaciuto per la madre, perché lui ha detto che la mamma non sapeva nulla. Per il momento continuerà ad essere nascosto. Non vuole uscire allo scoperto, nessuno però gli ha fatto del male. Questo è quello che posso dirvi per ora. Tornerà a farsi vivo per spiegarci il motivo di questo suo gesto. C’è una motivazione molto grave”.