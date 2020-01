Luigi Favoloso rivela il lugoo preciso dove è scappato e pubblica un video

Dalla scomparsa di Luigi Favoloso è passato quasi un mese e lui continua ad essere avvistato in tutto il mondo. C’è chi l’ha visto a Napoli, chi a Milano, chi in Svizzera e chi è convinto che si trovi in Libano.

Qualche giorno fa il settimanale Chi ha svelato che l’ex gieffino sarebbe a Locarno e in effetti il magazine di Alfonso Signorini ha anche pubblicato delle foto che lo proverebbero.

L’ex di Nina Moric ieri notte ha pubblicato dei video in cui dice di trovarsi ad Erevan in Armenia. Favoloso però ha aggiunto anche che adesso partirà per un altro paese.

“La mia domanda è: ma non avete paura che i miei timbri sul passaporto inchiodino le vostre ca**ate.

Soprattutto, non pensate che una persona che resta così tranquilla in viaggio è perché non ha nulla da nascondere o temere. Comunque visto che nemmeno se ve lo faccio vedere riuscite a capire dove sono, ve lo dico. Questa è Erevan, la capitale dell’Armenia. Ve lo faccio vedere perché stanotte sarò in un’altra nazione, in un’altra città. State dicendo un mucchio di ca**ate. Offro 1000€ al primo giornalista che scrive una cosa esatta, la prima”.

Dove andrà adesso? Io dico Russia, Turchia o Usa, visto che hanno firmato un contratto.

Ma qualcuno può dirci cosa sta accadendo nel mondo? Cos’hanno firmato Russia, Stati Uniti e Turchia? Perché Nina deve andare in Iran? Cosa sa Nina che noi non sappiamo? #GF15 pic.twitter.com/gsBhbCqH09 — UnitedDisagiOfPIER (@Pier_dll) May 16, 2018

Luigi Favoloso ha appena confermato che si trova in Armenia #Pomeriggio5 pic.twitter.com/NDfN6SAwVL — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) January 23, 2020

Ma come mai non torna in Italia Luigi? Non ne ho idea, non saprei…



Barbara d’Urso conferma la fuga all’estero e parla di un motivo grave che ha spinto Luigi Favoloso a scappare.