Luigi Favoloso scomparso: parla la madre e arriva in diretta da Barbara d’Urso la foto di un avvistamento

Luigi Favoloso è scomparso lo scorso 29 dicembre, l’hanno annunciato ieri sera gli amici su Instagram. Oggi la madre dell’ex gieffino si è collegata con Pomeriggio 5 e Storie Italiane per fare un appello al figlio.

“Nell’ultimo periodo Luigi era angosciato. Il 26 dicembre abbiamo passato tutta la giornata a casa, a guardare la tv, senza uscire. – ha dichiarato la madre di favoloso aStorie Italiane–Mi aveva detto che prima di capodanno voleva stare da solo, era un po’ pensieroso a dire la verità. Chiunque lo veda ci avvisi presto e ci dica che sta bene. Torna a casa, lo aspettiamo tutti! Non si sarebbe mai allontanato senza avvisarmi. Stai tranquillo qui con noi, non ti chiediamo niente, basta che stai bene. Ti vogliamo un bene dell’anima.”

“Vivo attaccata al telefono perché spero che mi chiami in qualsiasi momento. A casa ha lasciato tutto, patente, documenti di identità, soldi e carte di credito. Anche la macchina è in garage, così come le valige e i vestiti. – ha detto Loredana a Pomeriggio 5 – Nessuno dei suoi amici sa nulla, nessuno l’ha sentito in questi giorni. Voglia che torni a casa e che stia bene“.