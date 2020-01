Luigi Favoloso è scomparso da 10 giorni: gli amici fanno un appello e la Polizia indaga

Luigi Favoloso negli ultimi giorni non si è fatto vivo sui social, facendo preoccupare i suoi follower. Poco fa Alex Fiumara attraverso le fan page dell’ex gieffino ha reso noto che il ragazzo è scomparso da circa 10 giorni. Pare che l’ex di Nina Moric sia sparito senza i documenti e gli effetti personali, questo ha allarmato ancora di più gli amici e i familiari.

“Attenzione : da circa 10 gg è scomparso da casa Luigi Mario Favoloso ex fidanzato della modella Nina Moric e partecipante del Grande Fratello 2018.

La scomparsa secondo la denuncia formalizzata dalla mamma Loredana Fiorentino con cui sono in contatto telefonico , risalirebbe al 29 /12 / 2019 da Torre Del Greco ( Napoli), si è allontanato senza documenti , senza auto e senza effetti personali.

Se qualcuno lo vedesse mi contatti subito su messenger.

Condividete più possibile perché la famiglia è in comprensibile angoscia , idem i suoi amici me compreso.

Certo della Vs collaborazione ringrazio anticipatamente.

Alex Fiumara.

La mamma è taggata sul post in oggetto la quale ha sporto formale denuncia di persona scomparsa presso il commissariato di Ps di Torre Del Greco (NA)”.