Risvolti choc sulla scomparsa di Luigi Favoloso: lui ha minacciato il suicidio ed ha fatto una cosa gravissima a Nina

Luigi Favoloso ormai è scomparso da due settimane e a parte un avvistamento sul treno Napoli Milano il 29 dicembre non si sa altro sull’ex gieffino. Ieri a Pomeriggio 5 è intervenuto il personal trainer del napoletano ed ha fatto delle dichiarazioni davvero inquietanti. L’uomo ha detto che Luigi avrebbe fatto una cosa gravissima ai danni della Moric e che successivamente avrebbe minacciato il suicidio.

“Li conosco bene, ormai sono 4 anni che li alleno. Praticamente dopo la collaborazione è nato il rapporto di amicizia. L’ultima volta che li ho visti insieme è stato metà dicembre. Il 30 invece c’era solo Nina e avevo capito che le cose non andavano bene. Lei era turbata e nervosa. Le ho chiesto cosa era successo.

Lei mi ha detto che avevano litigato in maniera forte. Luigi accusava Nina di averlo tradita, questo per dei messaggi letti. La discussione tra loro prende corpo e si anima. Poi succede un fatto grave e scioccante che non mi sento di dirti.Si tratta di un fatto gravissimo, da brividi. Sono rimasto allibito e senza parole. Credo che se tu la sapessi Barbara avresti la stessa mia reazione. Ho promesso a Nina di non dire nulla e riguarda la loro sfera personale.

Da quel momento in poi Luigi è andato via. Questa discussione era diversa dalle altre per questo fatto scioccante. Nina l’ha cacciato di casa. Le ultime parole di Luigi allarmanti sono stare: ‘Se le cose stanno così, io mi suicido con l’anno nuovo’. Nina Sto arrivando! che ti sto raccontando questa cosa grave.

Luigi ha fatto una cosa gravissima nei confronti di Nina, è lei la vittima. Lui ripeto che ha detto che si sarebbe ammazzato, esatto.

Nina non è preoccupata. Ha passato degli anni con Luigi. Conosce bene il soggetto. Ti faccio notare una cosa Barbara: tu non sai se conosci l’utilizzo dei social e Instagram. Una delle prime mosse che ha fatto Luigi è quella di aver messo il profilo privato. Questa è una strategia per la crescita di followers. Se le cose stanno così allora si parla di procurato falso allarme. C’è la Polizia che indaga e in questo caso non si scherza. Credo che sia a Milano. Ho una fonte abbastanza certa”.