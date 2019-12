Luigi Mastroianni fa un appello su Instagram: sono morti due suoi amici in 12 ore

Luigi Mastroianni, in seguito alla tragica morte di due suoi amici nell’arco di 24 ore, ha deciso di fare un appello su Instagram invitando i suoi followers a guidare con prudenza: “Non vale la pena perdere la vita per un sorpasso o per andare a 50 km orari in più“.

Il messaggio è stato fatto dopo un lungo post sfogo in cui l’ex tronista annuncia la prematura morte di due suoi concittadini di 17 e 22 anni, entrambi deceduti in seguito ad un incidente stradale: il primo andando a sbattere con la macchina contro un muro, il secondo cadendo dal motorino.

“Io vengo da Palagonia, un paese in provincia di Catania, dico che sono di Catania, ma in realtà sono un ragazzo di paese. Spesso dico Catania per semplificare il tutto. Sono venuto a conoscenza che oggi, a distanza di otto ore, sono morti due miei concittadini, due miei amici, diciamo persone che conosco. Essendo di zona conosco tutti… Sono morti un ragazzo di 17 anni e uno di 22. Uno è morto stanotte sbattendo contro un muro con la macchina con degli amici al rientro da un locale. E l’altro è morto oggi pomeriggio mentre faceva un giro in moto o in motorino. Mi fa rabbia, mi fa rabbia perché ci sta tutto… il bicchiere, il divertimento, l’euforia per l’età… Però non si può morire a 17 e a 22 anni per queste caz….te”.

In segno di lutto Mastroianni ha deciso di oscurare per un giorno la sua immagine profilo su Instagram.