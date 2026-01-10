Lutto improvviso, Iva Zanicchi annuncia la scomparsa | Un dolore straziante: non resta che pregar

Iva Zanicchi ha annunciato con profondo dolore la scomparsa di Raffaella Bragazzi, la storica voce di “Ok il Prezzo è Giusto”. La notizia, diffusa sui social, ha colpito il mondo della televisione italiana e i numerosi fan della conduttrice, che hanno immediatamente espresso il loro cordoglio. Questo lutto segue un periodo già difficile per la Zanicchi, che aveva da poco affrontato la perdita del suo ex marito, Antonio Ansoldi, figura eminente del mondo discografico. Questa serie di addii rende il momento particolarmente gravoso per la cantante, che attraverso il suo messaggio ha voluto onorare una figura professionale e umana a lei molto cara. Le parole di Iva Zanicchi, “Ho appreso con dolore della scomparsa di Raffaella, la voce storica di Ok il Prezzo è giusto. Un ricordo affettuoso e una preghiera per lei. Ciao Raffaella”, hanno risuonato come un sentito tributo a una collega e amica. L’annuncio ha scatenato un’ondata di solidarietà e ricordi sui social media, dove molti utenti hanno condiviso aneddoti legati alla voce inconfondibile di Raffaella.

Raffaella Bragazzi, la voce iconica di Ok il Prezzo è Giusto

Raffaella Bragazzi, nata a La Spezia il 30 giugno 1959, è stata per anni una presenza indelebile nel panorama televisivo italiano. La sua voce, distintiva e amata, ha accompagnato milioni di telespettatori nel celebre game show di Canale 5, “Ok il Prezzo è Giusto”, che ha dominato gli anni Ottanta diventando un vero e proprio fenomeno di costume. Nel corso delle puntate, era lei a descrivere con precisione e un pizzico di malizia gli oggetti in palio, rendendo il programma non solo un momento di intrattenimento, ma anche un appuntamento fisso per intere famiglie. La sua capacità di rendere vivi e desiderabili anche gli oggetti più comuni era una delle chiavi del successo della trasmissione. Bragazzi non era semplicemente una voce fuori campo; era una parte integrante dell’esperienza televisiva, una figura che, pur rimanendo nell’ombra, era riconoscibile e apprezzata da tutti. La sua professionalità e il suo carisma vocale hanno contribuito a fare di “Ok il Prezzo è Giusto” uno dei programmi più iconici e seguiti della televisione italiana, lasciando un’eredità che va oltre la semplice descrizione di premi.

Un legame duraturo oltre lo schermo

Il percorso di Raffaella Bragazzi con “Ok il Prezzo è Giusto” si è concluso ufficialmente il 25 giugno 1999, quando il suo ruolo è passato a Matteo Zanotti. Tuttavia, il suo legame con il mondo della televisione e, in particolare, con Iva Zanicchi, non si è mai interrotto. Questo rapporto di stima e affetto reciproco è stato evidenziato in un momento particolarmente emozionante durante la prima puntata di “D’Iva” nel 2021. In quell’occasione, le due donne si erano riunite attraverso un collegamento telefonico, dimostrando un’amicizia che resisteva al tempo e alle distanze. La scomparsa di Raffaella Bragazzi rappresenta una perdita significativa non solo per i suoi cari e per Iva Zanicchi, ma per tutto il pubblico che l’ha amata e ricordata. La sua voce rimarrà un simbolo di un’epoca d’oro della televisione italiana, un ricordo che continuerà a vivere nei cuori di chi ha avuto il piacere di ascoltarla. Il suo contributo al successo di “Ok il Prezzo è Giusto” e la sua dedizione al lavoro ne fanno una figura indimenticabile.